РИАМО – 11 мар. В Роспотребнадзоре зафиксировали снижение количества смертей от употребления алкоголя, сообщает в понедельник Газета.ru.

Данные доступны на сайте ведомства. Уточняется, что с 2016 года был усилен контроль за оборотом спиртосодержащей продукции.

«С момента введения указанных мер отмечается снижение на 2 тысячи числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов», – говорится в сообщении.

В результате проверок было наложено штрафов на сумму более 102 миллионов рублей.