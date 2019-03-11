РИАМО - 11 мар. Порядка 480 миллионов рублей потратили жители Подмосковья на цветы в преддверии Международного женского дня, в праздник объемы продаж цветочной продукции в регионе выросли в среднем на 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В этом году жители области потратили не менее 480 миллионов рублей на цветочную продукцию – это на 50 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. В прошлом году эта цифра составила порядка 430 миллионов рублей», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В преддверии 8 Марта на территории Подмосковья работали не менее 374 цветочных киосков и павильонов и не менее 1091 стационарного салона цветов и цветочного магазина. Кроме того, весенние цветы можно было приобрести в магазинах розничных торговых сетей, на 82 розничных рынках и 84 ярмарках. Многие подмосковные ярмарки и розничные рынки предусмотрели для цветочников дополнительные точки продаж.

«Самыми популярными, как и ожидалось, стали традиционные виды цветов – тюльпаны, розы, ирисы и мимозы. При этом спрос на данные цветы был и в составных букетах с другими цветами», - добавил Посаженников.

По его словам, наибольшая доля проданной во время праздников цветочной продукции выращена на территории Московской области, в Абхазии, Белоруссии, Голландии и Эквадоре. Порядка 60% спроса пришлось на тюльпаны - их было реализовано около 13,5 миллионов штук.

«Многие подмосковные розничные рынки предусматривают дополнительные точки продаж для цветочников. Так, на территории «Одинцовского подворья» с 5 по 8 марта работал специализированный цветочный базар на 45 торговых мест, где свою продукцию представили не только предприниматели, но и владельцы личных подсобных хозяйств и пенсионеры, вырастившие цветы специально к 8 Марта», - заключил Посаженников.