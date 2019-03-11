РИАМО - 11 мар. Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам в понедельник поддержала внесение поправок в бюджет Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Мы впервые так рано рассматриваем подобные законопроекты, и это хорошо. Потому что после его принятия без спешки можно проводить конкурсные процедуры. На мой взгляд, это своевременно внесенный документ, он позволит в короткие сроки реализовывать то, что есть. Комиссия поддержала законопроект и рекомендует принять его в первом чтении», - сказала председатель комиссии по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

По словам руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, изменения коснутся важных сфер для города.

«Остановлюсь на наиболее крупных изменениях. 40,5 миллиардов рублей предлагается направить на реализацию проекта развития железнодорожной инфраструктуры центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов. 24 миллиарда рублей предназначается на осуществление мероприятий по реализации на территории районов задачи повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг», - пояснила Зяббарова.

Она добавила, что в рамках выделенных средств планируется модернизация имущественного комплекса, обустройство построенных производственных баз и бытовых городков, обновление ремонта основных средств, содержание производственных комплексов по ремонту дорожно-эксплуатационных участков, содержание новых территорий и объектов.

Кроме того, 15,6 миллиарда рублей предполагается направить на дополнительное обеспечение лекарственными препаратами нуждающихся в лечении москвичей, прежде всего, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями. С учетом выделения дополнительных ассигнований расходы на обеспечение лекарственными препаратами в 2019 году увеличатся на 60% по отношению к объему, утвержденному в законе о бюджете. 2 миллиарда рублей предлагается направить на приобретение медицинскими учреждениями оборудования и других основных средств.

«Десять миллиардов рублей предназначены для реализации комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций. За счет указанных средств планируется завершить уже в этом году строительство больничного и диагностического комплекса многопрофильной клинической больницы в поселке Коммунарка», - добавила Зяббарова.

Она уточнила, что также планируется начать строительство нового современного корпуса для Московского клинического научного центра имени Логинова, инфекционного корпуса на территории Детской городской больницы имени святого Владимира в Сокольниках, корпусов в инфекционно-клинических больницах №1 в районе Покровское-Стрешнево, №2 в районе Соколиная Гора.