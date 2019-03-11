РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Свыше 200 старшеклассников подмосковных Люберец приняли участие в зимнем фестивале ГТО, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

Зимний фестиваль прошел на минувшей неделе.

«Более 200 учащихся 9 и 11 классов из горокруга Люберцы приняли участие в зимнем фестивале ГТО. Они выполнили нормативы комплекса», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что школьники выполняли нормативы на различные разряды.