РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Свыше 200 старшеклассников подмосковных Люберец приняли участие в зимнем фестивале ГТО, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.
Зимний фестиваль прошел на минувшей неделе.
«Более 200 учащихся 9 и 11 классов из горокруга Люберцы приняли участие в зимнем фестивале ГТО. Они выполнили нормативы комплекса», – сказал Ружицкий.
Он добавил, что школьники выполняли нормативы на различные разряды.
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