РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В подмосковном Подольске завершили проектирование школы на 1,1 тысячи мест, она разместится на Бородинском бульваре, проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено проектирование общеобразовательной школы на Бородинском бульваре в городском округе Подольск, которая рассчитана на 1100 учебных мест. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Согласно проектной документации, школа представляет собой четырехэтажное здание общей площадью более 16,5 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

В учреждении предусмотрены классы для урочной и внеурочной деятельности, мастерские, пищеблок, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения.

В рамках проекта также будет проведено благоустройство прилегающей территории, где появятся физкультурно-спортивная зона с оборудованными площадками для командных игр, места для отдыха и учебно-опытные зоны для учащихся. При проектировании были учтены требования доступности и для маломобильных групп населения.

Как отметил министр областного Минстроя Руслан Тагиев, новый образовательный центр будет расположен по адресу: Бородинский бульвар, дом №9. Завершить строительство школы планируется в 2021 году.

Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов. Заказчиком выступает администрация городского округа Подольск.