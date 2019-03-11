РИАМО - 11 мар. В столице в середине текущей недели ожидается похолодание, самым холодным днем станет 13 марта, после этого в городе вновь начнется потепление, сообщается на сайте «Метеовести».

Новый атлантический циклон принес на Русскую равнину метели и штормовой ветер. 10 марта метели накрыли Центральный регион. Так, в столице снег шел крупными хлопьями размером до 5 сантиметров. Из-за непогоды в аэропортах Московского региона задержали 39 рейсов.

«В Москве в начале и в конце рабочей недели будет довольно тепло: после полудня около плюс 3 градусов. А в середине ожидается похолодание, пик которого придется на среду: днем до 0 градусов», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что повышение температуры в Москве начнется 14 марта, возрастет вероятность осадков. При этом ожидается, что средняя температура второй декады весны в столице также превысит норму на 2–3 градуса.

Погода в марте в Москве опускалась ниже февральских значений>>