В Московской области работают 254 спортивные школы, в которых занимаются более 120 тысяч ребят. Воспитанница школы единоборств INVICTA из Долгопрудного 15- летняя Вероника Покровская прославила свой город, выиграв двойное золото в Первенстве России 2019 по джиу-джитсу, а в ноябре представит Россию на Чемпионате мира в Абу-Даби. О задатках чемпиона, роли тренера, проблемах и перспективах развития джиу-джитсу в Московской области корреспондент РИАМО поговорил с юной спортсменкой и ее тренерами.
— Вероника, расскажите, как начался ваш путь в большой спорт?
— В спорт я пришла в 6 лет, меня привела мама. Сначала я занималась айкидо, а потом это плавно перешло в джиу-джитсу. Большой спорт начался с 9 лет: тогда были мои первые крупные соревнования – первенство России по грэпплингу (европейская модификация джиу джитсу – Прим. ред.), потом был Кубок мира по грэпплингу. Последние мои соревнования – это Первенство России в этом году, а потом идем на Чемпионат мира.
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— Когда вы поняли, что спорт – это больше, чем просто увлечение? И что почувствовали после первых серьезных побед?
— После первых моих серьезных соревнований – Первенства России в 2015 году, где я заняла первое и второе места, сразу загорелась спортом.
Тогда я поняла, что нужно ехать на мир, а это еще страшнее, чем выступать на России. Надо готовиться усерднее. Ну, и радость от победы! Это здорово – встать на пьедестал, услышать свой гимн, особенно за границей.
— Что вы испытываете перед выходом на ковер во время соревнований?
— Конечно, волнение присутствует. Иногда у меня даже начинают трястись колени. Перед схваткой нужно продумать все ходы. Некоторые спортсмены смотрят на схватки своих соперников и придумывают свое противодействие.
— Вы занимаетесь джиу-джитсу почти 10 лет, как этот спорт повлиял на ваш характер?
— Я стала более сосредоточенной, более целеустремленной. И еще: в джиу-джитсу нет злых людей. Такие люди просто не приживаются в этом виде спорта. А если и есть какие-то недостатки характера, то занятия джиу-джитсу это убирают.
Если ты смотришь на борца и видишь, что он позитивен, – скорее всего, это джитсер.
— Не боитесь боли?
— Страха себе что-то сломать или повредить не было. Это комплекс взрослых людей, поэтому детям легче заниматься джиу-джитсу. Пока у меня на соревнованиях травм не было.
— Есть ли у вас соперник, с кем вы бы хотели сразиться?
— Такой соперник, я думаю, появится на Чемпионате мира. Этим большие соревнования и интересны. Что касается соперников из других стран, то я боролась с арабами, полячками, была девочка-румынка в моей категории.
У каждой страны свои «фишки» в борьбе, и хочется получить такой опыт. У кого-то развита скорость, у кого-то физика, у третьих – техника. Джиу-джитсу в России очень отличается от европейского. Так что мы пока в начале пути.
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— Бывают ли моменты, когда у вас ничего не получается?
— Я думаю, такие моменты бывают у всех людей. Сейчас есть небольшая паника после чемпионата России, потому что нужно учиться, поступать в колледж, готовиться к Чемпионату мира. Но это просто человеческий фактор.
— Как вы справляетесь с этим состоянием?
— Мама очень помогает. Стараешься отстраниться от этого чувства и просто занимаешься своим делом дальше.
— Как думаете, какой должен быть характер у чемпиона?
— У чемпиона должна быть большая сила воли и желание победить – без этого желания чемпионом не станешь. Победителя очень часто видно. Выходят два борца, и ты понимаешь, кто из них сейчас победит. У победителей горят глаза.
Бывает, что мои соперники из большей весовой категории, и это мое желание. Я просто не вижу смысла приезжать на соревнования, высиживать и получить золото.
Смысл борьбы – в опыте и развитии, нужно пробовать бороться с теми, кто сильнее.
Анна Покровская, мама Вероники, основатель клуба INVICTA:
— А каким должен быть тренер чемпионов?
— Тренер должен быть не просто тренером, но и вторым отцом. Он должен всегда поддерживать спортсмена, не только в спорте, но и в жизни, сделать из спортсмена хорошего человека.
Дауд Адаев, тренер, шеф-инструктор международной Академии CHACKMAT International в России, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, чемпион России, призер первенств Европы и мира:
— Вероника, какая ваша самая большая спортивная мечта?
— Конечно, это Олимпиада, если джиу-джитсу войдет в список олимпийских видов спорта. А пока – взять первое место на мире. Потом буду поступать в физкультурный колледж, хочу стать тренером и развивать клуб, который открыла мама – нашу школу Invicta. Хочу развивать джиу-джитсу не только в Долгопрудном, но и по всей России. И конечно, черный пояс получить.
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— Как вы справляетесь с нагрузкой, хватает ли времени на учебу?
— Времени, конечно, не хватает! Иногда приходится пропускать школу. Например, приезжаешь после соревнований и просто физически не можешь встать с кровати. Потом приходится все наверстывать. В школьной программе есть предметы, которые я не понимаю. Сложно дается история и химия. Но в целом у меня хорошие оценки. Сейчас самое важное – сдать ОГЭ.
— Что делаете, когда появляется свободное время?
— В свободное время я просто отдыхаю, сплю. Раньше увлекалась рисованием, но сейчас это отошло на второй план. Люблю фотографировать, снимать видео, потом монтировать. Люблю посидеть в соцсетях, потому что с друзьями пообщаться удается нечасто. Друзья у меня из разных городов – Воскресенска, Рыбинска, Рязани.
— Расскажите про вашу модельную карьеру, как так получилось?
— На выставке собак мама познакомилась с директором крупного модельного агентства, он заметил мою младшую сестру. Потом я пошла на кастинг, и заметили меня. У меня спрашивают: «Где каблуки?», а я каблуки не носила никогда. Самым сложным для меня было дефиле на каблуках и первые уроки актерского мастерства. Сейчас модельную школу я закончила, и меня вызывают только на кастинги. Например, я бы хотела рекламировать разные бренды кимоно.
Анна Покровская, мама Вероники, основатель клуба INVICTA:
Дауд Адаев, тренер, шеф-инструктор международной Академии CHACKMAT International в России, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, чемпион России, призер первенств Европы и мира:
— В России этот вид спорта только развивается. Все началось с Бразилии, США, потом пришло в Европу, а затем уже к нам. Сейчас Россия подбирается на пьедесталы мирового уровня. Наши дети уже ездят за границу, выступают на серьезных международных турнирах. Я думаю, из поколения, которое сейчас тренируется, можно вырастить чемпионов мирового уровня. Так что у Долгопрудного есть все шансы для развития джиу-джитсу!
Единственное, что нас отделяет от первых мест, это методология. За границей есть годами сложившаяся методика преподавания, поэтому там легко взращивают молодые таланты. Когда я начинал заниматься, было тяжело, потому что не было инструкторов, которые бы грамотно преподнесли материал. Сейчас сформировалась методология, арсенал техник, которые будут полезны и детям, и подросткам.
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