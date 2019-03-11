В Московской области работают 254 спортивные школы, в которых занимаются более 120 тысяч ребят. Воспитанница школы единоборств INVICTA из Долгопрудного 15- летняя Вероника Покровская прославила свой город, выиграв двойное золото в Первенстве России 2019 по джиу-джитсу, а в ноябре представит Россию на Чемпионате мира в Абу-Даби. О задатках чемпиона, роли тренера, проблемах и перспективах развития джиу-джитсу в Московской области корреспондент РИАМО поговорил с юной спортсменкой и ее тренерами.

— Вероника, расскажите, как начался ваш путь в большой спорт?

— В спорт я пришла в 6 лет, меня привела мама. Сначала я занималась айкидо, а потом это плавно перешло в джиу-джитсу. Большой спорт начался с 9 лет: тогда были мои первые крупные соревнования – первенство России по грэпплингу (европейская модификация джиу джитсу – Прим. ред.), потом был Кубок мира по грэпплингу. Последние мои соревнования – это Первенство России в этом году, а потом идем на Чемпионат мира.

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— Когда вы поняли, что спорт – это больше, чем просто увлечение? И что почувствовали после первых серьезных побед?

— После первых моих серьезных соревнований – Первенства России в 2015 году, где я заняла первое и второе места, сразу загорелась спортом.

Тогда я поняла, что нужно ехать на мир, а это еще страшнее, чем выступать на России. Надо готовиться усерднее. Ну, и радость от победы! Это здорово – встать на пьедестал, услышать свой гимн, особенно за границей.

— Что вы испытываете перед выходом на ковер во время соревнований?

— Конечно, волнение присутствует. Иногда у меня даже начинают трястись колени. Перед схваткой нужно продумать все ходы. Некоторые спортсмены смотрят на схватки своих соперников и придумывают свое противодействие.

— Вы занимаетесь джиу-джитсу почти 10 лет, как этот спорт повлиял на ваш характер?

— Я стала более сосредоточенной, более целеустремленной. И еще: в джиу-джитсу нет злых людей. Такие люди просто не приживаются в этом виде спорта. А если и есть какие-то недостатки характера, то занятия джиу-джитсу это убирают.

Если ты смотришь на борца и видишь, что он позитивен, – скорее всего, это джитсер.

— Не боитесь боли?

— Страха себе что-то сломать или повредить не было. Это комплекс взрослых людей, поэтому детям легче заниматься джиу-джитсу. Пока у меня на соревнованиях травм не было.

— Есть ли у вас соперник, с кем вы бы хотели сразиться?

— Такой соперник, я думаю, появится на Чемпионате мира. Этим большие соревнования и интересны. Что касается соперников из других стран, то я боролась с арабами, полячками, была девочка-румынка в моей категории.

У каждой страны свои «фишки» в борьбе, и хочется получить такой опыт. У кого-то развита скорость, у кого-то физика, у третьих – техника. Джиу-джитсу в России очень отличается от европейского. Так что мы пока в начале пути.

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— Бывают ли моменты, когда у вас ничего не получается?

— Я думаю, такие моменты бывают у всех людей. Сейчас есть небольшая паника после чемпионата России, потому что нужно учиться, поступать в колледж, готовиться к Чемпионату мира. Но это просто человеческий фактор.

— Как вы справляетесь с этим состоянием?

— Мама очень помогает. Стараешься отстраниться от этого чувства и просто занимаешься своим делом дальше.

— Как думаете, какой должен быть характер у чемпиона?

— У чемпиона должна быть большая сила воли и желание победить – без этого желания чемпионом не станешь. Победителя очень часто видно. Выходят два борца, и ты понимаешь, кто из них сейчас победит. У победителей горят глаза.

Бывает, что мои соперники из большей весовой категории, и это мое желание. Я просто не вижу смысла приезжать на соревнования, высиживать и получить золото.

Смысл борьбы – в опыте и развитии, нужно пробовать бороться с теми, кто сильнее.

Анна Покровская, мама Вероники, основатель клуба INVICTA:

Это видимость, что она очень сильная. На самом деле, Вероника очень эмоциональная, нежная. Да, она научилась держать себя в руках, не показывать, что у нее какие-то проблемы. Она научилась грамотно распределять свое время и нагрузки. Это важно, потому что в ее возрасте есть дети, которые еще не определились со своим будущим.

— А каким должен быть тренер чемпионов?

— Тренер должен быть не просто тренером, но и вторым отцом. Он должен всегда поддерживать спортсмена, не только в спорте, но и в жизни, сделать из спортсмена хорошего человека.



Дауд Адаев, тренер, шеф-инструктор международной Академии CHACKMAT International в России, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, чемпион России, призер первенств Европы и мира:

Вероника может исключить у себя неуверенность, выступая в финальной схватке с девочкой, которой она уже проигрывала. Мы уже стали двукратными чемпионами России, и Вероника все схватки выиграла уверенно. Задача тренера – настроить спортсмена так, чтобы выигрывать. Когда мои ребята борются, я наблюдаю за их потенциальными соперниками, смотрю на их слабые стороны. И потом своих учеников подвожу под определенный вид работы, чтобы соперников переиграть в финале.

— Вероника, какая ваша самая большая спортивная мечта?

— Конечно, это Олимпиада, если джиу-джитсу войдет в список олимпийских видов спорта. А пока – взять первое место на мире. Потом буду поступать в физкультурный колледж, хочу стать тренером и развивать клуб, который открыла мама – нашу школу Invicta. Хочу развивать джиу-джитсу не только в Долгопрудном, но и по всей России. И конечно, черный пояс получить.

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— Как вы справляетесь с нагрузкой, хватает ли времени на учебу?

— Времени, конечно, не хватает! Иногда приходится пропускать школу. Например, приезжаешь после соревнований и просто физически не можешь встать с кровати. Потом приходится все наверстывать. В школьной программе есть предметы, которые я не понимаю. Сложно дается история и химия. Но в целом у меня хорошие оценки. Сейчас самое важное – сдать ОГЭ.

— Что делаете, когда появляется свободное время?

— В свободное время я просто отдыхаю, сплю. Раньше увлекалась рисованием, но сейчас это отошло на второй план. Люблю фотографировать, снимать видео, потом монтировать. Люблю посидеть в соцсетях, потому что с друзьями пообщаться удается нечасто. Друзья у меня из разных городов – Воскресенска, Рыбинска, Рязани.

— Расскажите про вашу модельную карьеру, как так получилось?

— На выставке собак мама познакомилась с директором крупного модельного агентства, он заметил мою младшую сестру. Потом я пошла на кастинг, и заметили меня. У меня спрашивают: «Где каблуки?», а я каблуки не носила никогда. Самым сложным для меня было дефиле на каблуках и первые уроки актерского мастерства. Сейчас модельную школу я закончила, и меня вызывают только на кастинги. Например, я бы хотела рекламировать разные бренды кимоно.

Анна Покровская, мама Вероники, основатель клуба INVICTA:

У нас были проблемы с поиском помещения, мы часто меняли залы. Соревнования, как правило, не спонсируются. Если с соревнованиями по России родители справляются сами, то с выездом за границу сложнее – это недешево. Хотелось бы иметь поддержку от государства. Для развития спорта это важная составляющая. В джиу-джитсу спонсируют только черные пояса, более именитых спортсменов. Детям тоже помогают. Тут как повезет: нужно оказаться в нужное время в нужном месте.

Дауд Адаев, тренер, шеф-инструктор международной Академии CHACKMAT International в России, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, чемпион России, призер первенств Европы и мира:

— В России этот вид спорта только развивается. Все началось с Бразилии, США, потом пришло в Европу, а затем уже к нам. Сейчас Россия подбирается на пьедесталы мирового уровня. Наши дети уже ездят за границу, выступают на серьезных международных турнирах. Я думаю, из поколения, которое сейчас тренируется, можно вырастить чемпионов мирового уровня. Так что у Долгопрудного есть все шансы для развития джиу-джитсу!

Единственное, что нас отделяет от первых мест, это методология. За границей есть годами сложившаяся методика преподавания, поэтому там легко взращивают молодые таланты. Когда я начинал заниматься, было тяжело, потому что не было инструкторов, которые бы грамотно преподнесли материал. Сейчас сформировалась методология, арсенал техник, которые будут полезны и детям, и подросткам.