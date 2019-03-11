РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. В больницы и центр охраны материнства и детства подмосковных Люберец с начала марта поступило около 80 обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании главный врач Люберецкой районной больницы №2 Дмитрий Старцев.

«В марте поступило 78 обращений от жителей в больницы. Тринадцать из них касались вопроса отсутствия лекарственных препаратов», – сказал Старцев.

По его словам, еще восемь жалоб касались невыдачи детского питания. Старцев уточнил, что с 1 марта текущего года изменился порядок его выдачи. Теперь необходимо формировать заявку через портал госуслуг или при обращении в больницу.