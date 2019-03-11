РИАМО - 11 мар. В городском округе Щелково в одной из квартир обнаружили тело 6-месячного ребенка без внешних признаков насильственной смерти, следственные органы начали проверку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Тело ребенка в одной из квартир горокруга обнаружили 9 марта. Предварительно установлено, что мальчик совместно со своей матерью находился в гостях у знакомых. В вечернее время женщина покормила сына и уложила спать, а спустя некоторое время обнаружила ребенка без признаков жизни.

«По данному факту следственным отделом по городскому округу Щелково ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – отмечается в сообщении.

Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти младенца.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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