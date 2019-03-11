РИАМО - 11 мар. Первая декада марта в столице продолжила тенденции февраля, погода в первые десять дней весны была облачной, ветреной и сырой, но теплой – средняя температура превысила норму на 2,6 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«Средняя температура первой десятидневки марта составила плюс 2,2 градуса, что на 2,6 градуса превышает климатическую норму. Самой низкой температура воздуха была 2 марта, когда воздух остыл до минус 12,1 градуса, а самым теплым стал день 9 марта, когда воздух прогрелся до плюс 6,5 градусов. Это самый высокий показатель с начала 2019 года. Рекордов температуры зафиксировано не было», – говорится в сообщении.

За этот период выпало 20 миллиметров осадков – 59% от месячной нормы. Наиболее сильными осадки были 5 марта, тогда выпало 7 миллиметров.

Максимальную скорость ветра зафиксировали 6 марта – 14 метров в секунду.

По прогнозам, в начале второй декады марта вернется зима. По ночам температура будет опускаться до минус 10–5 градусов, днем будет около 0 градусов. Повышение температуры начнется 14 марта, возрастет вероятность осадков. При этом ожидается, что средняя температура второй декады весны в столице также превысит норму на 2–3 градуса.