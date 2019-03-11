РИАМО – 11 мар. На станции «Ржевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро началось сооружение эскалаторного тоннеля, его протяженность составит 118 метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Началось сооружение наклонного хода под эскалаторы будущей станции «Ржевская» БКЛ столичного метрополитена. Проходка ведется тюбингоукладчиком, с помощью которого монтируются чугунные тюбинги эскалаторного тоннеля. Протяженность тоннеля составит около 118 метров», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Ржевская» – пилотная станция глубокого заложения (65 метров).

«Единственный вестибюль будет находиться в сквере Рижской площади. По замыслу архитекторов, дизайн станции и вестибюля подчеркнет близость с историческим районом и железнодорожным вокзалом. Своего рода «портал в город» – элемент в виде арки – будет в оформлении платформенной части и входного наземного павильона», – уточняется в материале.

Строительство северо-восточного участка БКЛ от станции «Савеловская» до станции «Нижегородская» ведет АО «Мосметрострой».

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача поэтапно вводить в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии метро. В прошлом году был введен первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской». В 2019 году планируется построить участок от «Нижегородской» до «Лефортово», – заключил Бочкарев.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Большая кольцевая линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Как ожидается, ежегодно ею будут пользоваться до 380 миллионов человек.