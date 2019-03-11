РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи 13 марта проведут рейд по пресечению фактов нарушения перевозки детей, мероприятие состоится на дорогах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД муниципального управления МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 13 марта с 13:00 до 15:00 в городском округе Балашиха будут проводить профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

ГИБДД Балашихи призывает водителей быть более внимательными к детям, находящимся у края проезжей части, а именно, при пересечении проезжей части на подходах к детским площадкам, и заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.