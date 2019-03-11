РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 мар. В подмосковном Королеве с начала марта мошенники похитили со счетов троих жителей более 350 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев в разное время обратились трое жителей города с заявлением о факте мошенничества. Действия мошенников во всех трех случаях были одинаковыми: они звонили жертвам, представлялись сотрудниками банка или службы безопасности, сообщали о несанкционированном входе в личный кабинет или подозрительном движении средств на карте и просили сообщить пин-код либо код из СМС.

«Таким образом мошенники, злоупотребив доверием, похитили с карты 38-летнего мужчины 250 тысяч рублей, 58-летней женщины – 68 тысяч рублей и 42 800 рублей пропало с карты 47-летней женщины. Все случаи произошли с начала марта, в предпраздничные и праздничные дни. По данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествий», – сказала Еруновская.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков всегда звонят с номеров, которые хорошо известны их клиентам. В частности, из Сбербанка звонки поступают с номера 900. Никогда сотрудники банка по телефону не запрашивают никаких персональных данных. Если кто-то звонит и просит назвать пин-код, номер карты, CVC-код или код из СМС – это мошенники. Нельзя сообщать им данные банковской карты, лучше сразу перезвонить в банк и написать заявление в полицию.

Нельзя производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах. При сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денег нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

О случаях мошенничества необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: дежурная часть УМВД: 8(495)511-59-00, дежурная часть Болшевского отдела полиции: 8(495)519-98-55, дежурная часть Костинского отдела полиции: 8(495)519-35-02, дежурная часть Центрального отдела полиции: 8(495)511-83-05.