РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании в администрации призвал жителей горокруга сообщать обо всех фактах укладки асфальта на лужи, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Не надо класть асфальт на лужи. Нужно соблюдать технологии, осушайте воду! Этим вопросом надо заниматься плотно, иначе ямы быстро образуются. Жителей я прошу фотографировать такие случаи и присылать мне, я есть во всех соцсетях», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю в Люберцах вывезли свыше 3,6 тысячи кубических метров снега. Также использовали порядка 80 тонн реагентов.

Ружицкий отметил, с 4 по 10 марта региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил в горокруге 26 серых и 25 синих контейнеров для раздельного сбора мусора. Их продолжат устанавливать.