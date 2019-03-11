РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 мар. Жители подмосковного Королева с 4 по 11 марта оставили в Единой диспетчерской службе (ЕДС) более 3,7 тысячи заявок, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

По результатам исполнения было закрыто более 3,9 тысячи заявок, что составило 97% за отчетный период.

«С 4 по 11 марта диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 3,7 тысячи звонков. Основные проблемы, с которыми обращались горожане на этой неделе: санитарное содержание – 926 заявок, ремонт санитарно-технического оборудования – 586 заявок, электроснабжение – 250 заявок», – говорится в сообщении.

Жители также жаловались на плохую сезонную уборку и общестроительные проблемы в жилом фонде.

Сообщить о проблемах с электричеством можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.