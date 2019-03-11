РИАМО - 11 мар. Американский кабельный телевизионный канал Starz показал тизер-трейлер шпионского мистического сериала «Ладья», пишет в понедельник Газета.ru.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале сервиса.

«Сериал основан на одноименном романе Дэниела О'Мэлли. Сюжет «Ладьи» сосредоточен вокруг сотрудницы секретной службы, которая должна защищать мир от сверхъестественных угроз», – говорится в сообщении.

Премьера сериала запланирована на лето 2019 года. Главную роль сыграет Эмма Гринвелл, кроме того, в числе актеров Оливия Манн, Джон Флетчер и Адриан Лестер.