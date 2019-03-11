РИАМО - 11 мар. Дорожные службы Подмосковья активно устраняют последствия снегопада, начавшегося ночью с воскресенья на понедельник, на региональной сети автодорог задействовано свыше 600 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Так, в первоочередном порядке работы ведутся на опасных участках автомобильных дорог и социально значимых объектах.

«За праздничные выходные производственные комплексы ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядные организации выполнили два цикла обработки противогололедными материалами и полный цикл очистки от снега региональной сети автодорог, общая протяженность которых составляет 14,5 тысяч километров. В настоящее время на региональной сети автодорог задействовано свыше 600 единиц техники», – говорится в сообщении.

Днем в понедельник в Подмосковье с сохранением до 11:00 на востоке области местами туман, до 14:00 ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Температура воздуха – 0 – плюс 5 градусов. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 0–2 миллиметра.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать ПДД и не парковать машины в неположенных местах.