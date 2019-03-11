РИАМО - 11 мар. Пассажиры «Мострансавто» сэкономили более 280 миллионов рублей с начала запуска оплаты проезда во всех автобусах предприятия бесконтактными банковскими картами и гаджетами с поддержкой функции бесконтактной оплаты NFC (смартфоны, умные часы, планшеты), говорится в сообщении пресс-службы ГУП МО «Мострансавто».

Проект стартовал в марте 2018 года. За это время новым сервисом оплаты пассажиры воспользовались почти 18 миллионов раз. Преимущество нового платежного сервиса – экономия более 30% от стоимости проезда по сравнению с оплатой наличными средствами. Стоимость проезда по бесконтактной банковской карте приравнена к цене базовой стоимости поездки по «Стрелке».

«Важно внедрять в нашу работу новые технологии. Благодаря реализации платежного проекта, сократилось время посадки пассажиров в автобус. Оплата проезда банковскими картами занимает всего несколько секунд – это простой, удобный, а главное, привычный для пассажиров формат платежа. Ежедневно пассажиры «Мострансавто» совершают более 110 тысяч поездок по бесконтактным банковским картам и с помощью мобильных устройств с поддержкой бесконтактной оплаты», – рассказал генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

По его словам, самыми активными на сегодняшний день являются жители Химок – почти 9 тысяч поездок и Балашихи – свыше 7 тысяч поездок в день.

На сегодняшний день общая доля поездок в «Мострансавто» за безналичный расчет (по банковским картам, «Стрелке», социальным картам) составляет 93%. Кроме того, такая форма оплаты позволяет сделать сбор доходов предприятия максимально прозрачным.

Пассажиры могут оплатить до двух поездок по одной банковской карте. Сервис доступен более чем на 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто» общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.