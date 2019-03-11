РИАМО - 11 мар. Дебютный отрывок фильма про летающего слоненка «Дамбо» кинокомпании Walt Disney Pictures появился в интернете, пишет в понедельник Газета.ru.
Ранее студия Disney представила на YouTube трейлер фильма «Дамбо».
«Картина выходит в прокат 28 марта. Главный герой картины – попавший в цирк слоненок с огромными ушами, который обладает возможностью летать», – говорится в сообщении.
Роли в фильме сыграли Ева Грин, Дэнни Де Вито, Колин Фаррелл, Майкл Китон. В основе сюжета фильма «Дамбо» лежит сценарий одноименного популярного полнометражного мультфильма.
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