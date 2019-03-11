РИАМО - 11 мар. Сбербанк подтвердил информацию о смерти двоих сотрудников на борту потерпевшего крушение в Эфиопии Boeing-737, всего в авиакатастрофе погибло трое россиян, сообщает в понедельник Газета.ru.

Самолет следовал из Аддис-Абебы в Кению. Утром в минувшее воскресенье он рухнул недалеко от населенного пункта Дэбрэ-Зэйт. Всего на борту находились 157 человек, среди которых восемь членов экипажа. Никто не выжил.

«В банке сообщили о гибели супругов Екатерины и Александра Поляковых, которые находились на борту самолета. <…> Поляковы были еще совсем молоды, вместе учились, последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг», – говорится в сообщении.

Как уточнили в кредитной организации, в Африку Екатерина и Александр поехали отдыхать.