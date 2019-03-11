РИАМО - 11 мар. После выпадения мокрого снега минувшей ночью высота сугробов в Подмосковье увеличилась на 1-2 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, зима не хочет покидать Центральную Россию. Несмотря на то, что в Московский регион пришла весна и выпавший снег активно тает, снегопады все же случаются.

«В ночь на 11 марта Московскую область пересекал атмосферный фронт. Из-за чего выпал сильный мокрый снег. Но снегопад был кратковременным. Количество осадков на главной станции ВДНХ составило около 3 миллиметров, по области - до 7 миллиметров. Но на величине снежного покрова осадки не отразились. На ВДНХ высота его не изменилась и составляет 21 сантиметр. По области высота снега увеличилась на 1-2 сантиметра», - говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что в условиях теплой погоды выпавший снег довольно быстро растает.

В понедельник в Москве и Подмосковье облачно и небольшие осадки, температура воздуха составит плюс 5 градусов. Кроме того, в первой половине дня возможен туман и налипание мокрого снега на деревьях и проводах.