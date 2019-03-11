РИАМО - 11 мар. Окружение российской певицы Юлии Началовой назвало ложной информацию о ее срочной госпитализации в Москве, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Началову экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Причинами плохого самочувствия певицы называли обострение подагры и рост содержания сахара в крови.

«Данная информация не соответствует действительности, певицу не госпитализировали, сообщения о ее плохом самочувствии являются выдумкой», - отмечается в материале.