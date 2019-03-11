РИАМО - 11 мар. В ближайшее время россиянам могут предложить пройти тестирование на ВИЧ прямо на рабочем месте, методические рекомендации по организации добровольного и конфиденциального консультирования и тестирования на ВИЧ на рабочих местах будут готовы до конца года, пишет в понедельник газета «Известия».

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, тестирование на рабочих местах инициировала Международная организация труда (МОТ).

«Проводить мероприятия смогут только сотрудники центров по борьбе с ВИЧ/СПИД (государственные центры, где проводят тестирования на вирус иммунодефицита и ведут прием инфицированных; они есть во всех российских регионах и имеют по несколько филиалов). Анализ можно будет сдать добровольно, а его результаты будут конфиденциальны и не станут известны работодателю или коллегам», – отмечается в статье.

При этом особое значение имеет не столько тестирование, сколько профилактическая беседа, считают чиновники. В Минтруде добавили, что новый формат уже удалось опробовать и провести дни тестирования в РЖД, Иркутской нефтяной компании и на ряде других предприятий.

Как считает руководитель программ благотворительного фонда «Шаги» Кирилл Барский, у многих сотрудников вряд ли появится мотивация проходить тестирование на ВИЧ на рабочем месте.

«Большинство считают, что с ними все в порядке и смысла сдавать анализы нет. Кроме того, непонятно, как будет обеспечена анонимность. А если диагноз ВИЧ-положительного человека станет известен, его могут затравить в коллективе или даже уволить – это незаконно, но на практике такие случаи встречаются», – сказал специалист.

Также при тестировании в офисе у медиков не будет достаточно времени на беседу с пациентом. Соответственно, велик риск того, что зараженный не сможет психологически признать свой диагноз и станет ВИЧ-диссидентом – человеком, отрицающим существование вируса.

Работа – самое удачное место для тестирования взрослых на ВИЧ, считает руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. По его оценке, ВИЧ инфицировано порядка 4% мужчин и 2,5% женщин в возрастной группе 30–40 лет. В поликлиники они обращаются редко, поскольку в основном чувствуют себя хорошо, а сдать анализ прямо в офисе будет быстро и удобно при гарантии конфиденциальности, отметил эксперт.

В России 714 тысяч ВИЧ-инфицированных, заявляла в конце прошлого года министр здравоохранения Вероника Скворцова. В то же время в Федеральном научно-методическом центре по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что зараженных 998 тысяч человек.