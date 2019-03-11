РИАМО – 11 мар. Более 50 тонн подняли в сумме участники соревнований по пауэрлифтингу в подмосковном Реутове, посвященных Международному женскому дню, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В соревнованиях, организованных местным отделением партии «Единая Россия», приняли участие 37 человек в том числе шесть женщин. Призы победители турнира получили из рук чемпиона мира по пауэрлифтингу Георгия Лазариди и депутата-единороса Сергея Томышева», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, обладателями рекордов дня стали жительницы Реутова – домохозяйка Елена Тихая, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, которая при собственном весе 47 килограммов взяла 60 килограммов в приседе и 75 килограммов в тяге, 52-летняя мастер спорта Ольга Турковская, взявшая 130 килограммов при весе 67 килограммов.

Среди юниоров члены жюри отметили 21-летнюю студентку Марию Пырину, справившуюся со штангой весом 100 килограммов, ветерана спорта 42-летнюю Ольгу Баранову и Тамару Мищенко, показавших отличные результаты.

Все участницы соревнований получили цветы и подарки от реутовского отделения «Единой России».

По сведениям агентства, общий вес поднятых участниками соревнований снарядов превысил 50 тонн, что соответствует массе двух грузовых железнодорожных вагонов.