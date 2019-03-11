РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» собрали более 31 тысячи рублей на благотворительной ярмарке в помощь тяжелобольному ребенку, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В последний день масленичной недели (10 марта – ред.) в городах проходят массовые гулянья, ярмарки, спортивные состязания, концерты, театрализованные представления. В Подольске при храме Воскресения Христова силами волонтерского движения Подольского благочиния «Милосердие – Подольск» и при поддержке многих людей, неравнодушных к судьбе маленького подольчанина Артема Пронина, который страдает от болезни Канавана, организовали благотворительную ярмарку», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия более 31 тысячи рублей было передано родителям Артема.

Всего ярмарку посетило около 600 человек, которые смогли приобрести сувениры, угоститься ароматным чаем из огромного самовара с блинами, различной выпечкой и конфетами. С детьми добровольцы-аниматоры играли и водили хороводы. Тут же маленькие участники праздника могли сделать аквагрим и превратиться в добрых сказочных героев.

Болезнь Канавана – наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга.