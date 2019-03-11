РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. В подмосковных Люберцах с начала текущего года отремонтировали свыше 70 подъездов, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С начала 2019 года отремонтировали 74 подъезда. На сегодняшний день в работе находятся восемь подъездов в пяти жилых домах. Работы проводятся по установленному графику», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах очистили от снега и наледи 100% кровель. Жалобы от жителей не поступали с 28 февраля.