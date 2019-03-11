РИАМО - 11 мар. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили возле подъезда жилого дома по улице Воронцово Поле в центре столицы, по данному факту начата доследственная проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Труп мужчины 1956 года рождения обнаружили утром 10 марта. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.