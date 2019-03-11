РИАМО - 11 мар. На северо-западе столицы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, боеприпас был найден на улице Демьяна Бедного в воскресенье.

«В 19:30 был обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте обнаружения снаряда были проведены все необходимые мероприятия.