РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска с 13 по 14 апреля пройдет всероссийский проект-конкурс хореографического искусства «Апельсиновая береза», прием заявок на участие продлится до 8 апреля, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в социальной сети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 13 и 14 апреля пройдет V всероссийский проект-конкурс хореографического искусства «Апельсиновая береза». В 2019 году номинации будут следующими: эстрадный танец, современный танец, народный танец, народно-стилизованный танец, классический танец, театр танцевальных миниатюр и другие. Для участия необходимо до 8 апреля прислать анкету-заявку на почту: bereza.fest@gmail.com», – говорится в сообщении.

Конкурс будет проходить в два этапа, в каждом из которых коллективы должны представить один номер. В проекте принимают участие профессиональные и любительские хореографические коллективы, студии, ансамбли, театры танцевальных миниатюр, хореографические школы, работающие на базе учреждений культуры и многие другие. Подробности можно узнать в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».