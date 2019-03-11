РИАМО - 11 мар. Первый этап работ по капитальному ремонту и реставрации на Большом Москворецком мосту окончат к маю, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме, одновременно в них задействовано почти 400 человек», – сказал Бирюков.

По его словам, к настоящему моменту усилен грунт под фундаментами основных опор моста, для чего применялась технология наклонного бурения с последующим нагнетанием цементного раствора в скважины.

«На первой половине моста завершен монтаж 98 балок металлического пролетного строения общим весом почти 2 тысячи тонн», – пояснил Бирюков.

Он напомнил, что длина всего инженерного сооружения – около 550 метров, ширина – 40 метров.

По его словам, после завершения работ по монтажу металлического пролетного строения моста с последующим устройством железобетонной плиты и деформационных швов, укладкой нового асфальта и перекладкой инженерных коммуникаций начнется капремонт второй половины Большого Москворецкого моста.

«По расчетам второй этап реконструкции моста начнется в мае этого года», – уточнил Бирюков.

Капремонт Большого Москворецкого моста ведется с сентября 2018 года. Решение о начале работ было принято по результатам обследования состояния инженерного сооружения, построенного в конце 30-х годов прошлого века. Были выявлены многочисленные дефекты основных конструкций (просадки, трещины, нарушение гидроизоляции, разрушение шарнирных замков), снижение реальной грузоподъемности моста.

Работы ведутся в два этапа для сохранения существующих схем движения. Пока одна половина моста ремонтируется, другая открыта для движения транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Капремонт Большого Москворецкого моста планируется завершить в декабре 2019 года.