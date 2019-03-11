РИАМО - 11 мар. Правоохранительные органы столицы минувшей ночью начали рейды на рынках «Москва» и «Садовод», сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Рейды проходят на рынках, в частности, ТЦ «Москва» в Люблине и на территории «Садовода» на юго-востоке города», – сказал информированный источник.

По его словам, проверки начались в три часа ночи. Рейды проводятся совместно с сотрудниками миграционной полиции.

Причиной проверок могли послужить конфликты между мигрантами, произошедшие в Москве в минувшие выходные. Также не исключено, что на рынках могут искать криптовалютные фермы.

Полицейский рейд на рынке «Москва». ВИДЕО>>