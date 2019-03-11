РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 мар. Путеводитель музея в подмосковном Королеве признан лучшим в профессиональном конкурсе путеводителей, туристских карт и smart-приложений по России, написала в своем Instagram-аккаунте заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева.

Итоги конкурса путеводителей Map. Guide. Smart&go to Russia подвели в Москве на 14-й международной выставке «Интурмаркет».

«Путеводитель музейного объединения «Музеи наукограда Королев» награжден дипломом победителя в конкурсе путеводителей, туристских карт и smart-приложений по России Map. Guide. Smart&go to Russia в номинации «Путеводитель по объекту культуры /объекту туристского показа», – написала Королева.

Кроме того, музейное объединение городского округа Королев получило диплом лауреата и сертификат в международном профессиональном конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики» в номинации «Бренд туристского маршрута / продукта / экскурсионной программы» в категории «Детский туризм» за программу «Муркин вестник: дурылинские коты и сказки» и в категории «Событийный туризм» отмечен «Цветаевский костер».