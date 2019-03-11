РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В подмосковном Подольске установят срок расселения одного из ветхих домов на улице Правды после определения инвестора-застройщика, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница городского округа написала на портал обращение с просьбой признать жилой дом №14/4 по улице Правды непригодным для проживания. Она отметила, что в квартире стало опасно жить, так как на стенах и потолке появились трещины, которые разрастаются. Помимо этого, прогибаются полы, треснули стекла на окнах, а в стенах крысы прогрызли ходы. При этом добавила, что жители около 30 лет ждут расселения.

«Администрация Подольска рассмотрела данное обращение и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены. УК проводится поддерживающий ремонт коммуникаций и конструкций до полного расселения жителей и сноса дома», – сказал замглавы администрации городского округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он добавил, что дом включен в перечень жилых домов с высокой степенью износа, подлежащих расселению и сносу в соответствии с программой «Жилище» на 2017-2021 годы. Срок расселения будет установлен после определения инвестора-застройщика и согласования исходно-разрешительной документации на Градостроительном совете Московской области.

По словам председателя комитета по ЖКХ администрации городского округа Ильи Скоморохова, данный дом аварийным не признавался. Для рассмотрения вопроса о пригодности помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным, жители должны представить в городскую межведомственную комиссию следующие документы: заявление; нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение.

Помимо этого, для признания дома аварийным дополнительно необходимо предоставить заключение специализированной организации, проводившей обследование этого дома. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)755-57-63.