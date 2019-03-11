РИАМО - 11 мар. Аэропорты Московского авиаузла работают штатно в условиях выпадения мокрого снега, сообщили РИАМО в понедельник представители воздушных гаваней.

«Аэропорт работает в штатном режиме», - сказал представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево».

Аэропорт «Домодедово» также принимает и отправляет рейсы по расписанию.

«Видимость в районе аэродрома «Домодедово» - более 2,5 тысяч метров. В связи с погодными условиями отмен и задержек нет», - сказал представитель пресс-службы аэропорта.

«Внуково» и «Жуковский» также работают в обычном режиме, уточнили в справочных этих воздушных гаваней.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило, что в понедельник в первой половине дня в Подмосковье будут неблагоприятные метеоусловия в виде тумана и налипания мокрого снега на деревьях и проводах.