РИАМО - 11 мар. Аэропорты Московского авиаузла работают штатно в условиях выпадения мокрого снега, сообщили РИАМО в понедельник представители воздушных гаваней.
«Аэропорт работает в штатном режиме», - сказал представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево».
Аэропорт «Домодедово» также принимает и отправляет рейсы по расписанию.
«Видимость в районе аэродрома «Домодедово» - более 2,5 тысяч метров. В связи с погодными условиями отмен и задержек нет», - сказал представитель пресс-службы аэропорта.
«Внуково» и «Жуковский» также работают в обычном режиме, уточнили в справочных этих воздушных гаваней.
Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило, что в понедельник в первой половине дня в Подмосковье будут неблагоприятные метеоусловия в виде тумана и налипания мокрого снега на деревьях и проводах.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии