РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Пожарные в ночь с 9 на 10 марта потушили возгорание в торговом центре на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец, в результате пожара обгорели кровля и торговый павильон, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16-го отряда федеральной противопожарной службы» по Московской области Павел Иванов.

«В ночь с 9 на 10 марта произошел пожар в торговом центре по адресу: Октябрьский проспект, дом №146. Обгорела кровля ТЦ на площади 30 квадратных метров, товары и предметы мебели в одном из павильонов на площади 5 квадратных метров», – сказал Иванов.

Он добавил, что пожару присваивали повышенный ранг. Его тушили 10 единиц спецтехники. Пострадавших нет.