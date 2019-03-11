РИАМО – 11 мар. В подмосковных Котельниках за убийство брата арестовали мужчину, сообщил начальник муниципального управления МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании в администрации городского округа в понедельник.

«С 4 по 10 марта было одно убийство. В Котельниках афганец убил брата. Человек арестован, проводится проверка», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю в полицию поступило 1450 звонков, по ним возбудили 35 уголовных дел. Их них 30 раскрыли по горячим следам. Романцев отметил, что за неделю на территории обслуживания произошло 150 ДТП с шестью пострадавшими.