РИАМО - 11 мар. В результате столкновения автобуса и КамАЗа в поселке Пироговский городского округа Мытищи пострадал один человек, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер регионального главка МВД России.

«В 8:40 на Фабричном проезде в Мытищах столкнулись автобус и КамАЗ, пострадал один человек из автобуса», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причина ДТП уточняется.

Как указано на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в районе аварии затруднено движение, разлива топлива нет. Для ликвидации последствий аварии задействованы семь единиц техники, 21 человек, из них от МЧС три человека и одна единица техники.