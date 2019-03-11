РИАМО - 11 мар. В аэропортах Московского авиаузла по состоянию на утро понедельника отменили и задержали 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» 15 рейсов задерживаются. В «Домодедове» 12 рейсов задерживаются и девять отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются 13 рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс.

В понедельник в Москве и Подмосковье облачно и небольшие осадки, температура воздуха составит плюс 5 градусов. Кроме того, в первой половине дня в Московском регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия в виде тумана и налипания мокрого снега на деревьях и проводах.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>