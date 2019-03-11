РИАМО - 11 мар. Информация о горящем торговом центре в подмосковных Люберцах не соответствует действительности, пожар произошел 9 марта, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер регионального главка МЧС России.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что на Октябрьском проспекте в Люберцах горит кровля торгового центра.
«Информацию о пожаре не подтверждаем, там в вентиляционной шахте идет пар», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пожар в ТЦ произошел 9 марта.
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