РИАМО - 11 мар. Пожарные спасли шестерых человек в ходе тушения возгорания в квартире 12-этажного жилого дома на улице Подольских Курсантов в столице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

По информации пресс-службы, 10 марта в 21:25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Подольских Курсантов, дом 2, корпус 1, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже 12-этажного жилого дома.

«Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры был спасен один человек, он передан медикам для осмотра», – говорится в сообщении.

С горевшего и выше расположенных этажей были спасены еще пять человек. Принятыми мерами в 21:54 пожар был ликвидирован.