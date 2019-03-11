РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В подмосковном Подольске масленичные гуляния, которые проходили 9 и 10 марта, посетили около 50 тысяч человек, всего за этот период в городском округе было съедено около 10 тысяч блинов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Подольске 9 и 10 марта масленичные гуляния прошли на 30 площадках во всех микрорайонах горокруга. Их участниками стали и дети, и взрослые, всего около 50 тысяч человек. Масленица 2019 года подарила жителям и гостям горокруга много эмоций, ярких впечатлений, встречи с друзьями, возможность проявить себя, сделать множество фотографий, порадоваться весеннему солнцу», – говорится в сообщении.

Его масленичный символ – блин – был главным угощением на всех площадках. За два дня в городском округе испекли и съели около 10 тысяч блинов.

Центральной площадкой масленичных гуляний в Подольске 10 марта стал парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, в мероприятиях приняли участие около 13 тысяч человек. Впервые в текущем году проводился и фестиваль «Шоу-сани». Он сочетал в себе традиционное русское катание со снежной горы на санях, созданных своими руками креативно и с юмором.

Также в парке прошел конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица». Всех участников наградили подарками и благодарностями. Финалом праздника по традиции стало сожжение чучела Масленицы.