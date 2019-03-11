РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В подмосковном Подольске определили победителей и призеров соревнований по воркауту, приуроченных к Масленице, сообщается на странице podolsk_workout_family в социальной сети Instagram.

«В парке Талалихина в Подольске на днях проходили соревнования по воркауту, приуроченные к Масленице. Они прошли в очень жаркой и в то же время дружественной обстановке. А вот так распределились призовые места наших соревнований: в дисциплине «Фристайл» победил Ахрор Чирмашов, второе место у Евгения Мельникова, а третье – у Егора Нестерова», – говорится в сообщении.

В дисциплине «Выходы силой» победил Александр Климин, второе место занял Ахрор Чирмашов, а третье – Игорь Голованов.