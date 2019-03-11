РИАМО - 11 мар. Согласно докладу Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), Россия и США стали крупнейшими в мире экспортерами вооружения, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) назвал основных экспортеров в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014-го по 2018 год. Доклад опубликован на сайте института. По данным экспертов, за указанный период крупнейшими экспортерами вооружений стали Россия и США», – говорится в сообщении.

Так, за указанный период экспорт оружия из России снизился на 17% по сравнению с периодом с 2009-го по 2013 год. В Штатах за эти же годы экспорт оружия, наоборот, вырос на 29% в сравнении с отрезком с 2009-го по 2013 год.