РИАМО - 11 мар. С начала марта в Москве и Подмосковье выпало уже более половины от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«В марте месячная норма 34 миллиметра, с учетом вчерашних осадков выпал 51% от месячной нормы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, за прошедшие сутки в регионе выпало 2 миллиметра осадков, в течение дня ожидается выпадение еще примерно 1 миллиметра осадков.

Ранее представитель Гидрометцентра России сообщал, что на этой неделе в Московском регионе прогнозируется мокрый снег. Ночью в четверг может подморозить до минус 10 градусов.