РИАМО - 11 мар. Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье прогнозируется метель, ветер может усилиться до 17 метров в секунду, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, в ночь на вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Пройдет снег, местами метель. Ожидается гололедица. Скорость ветра составит в среднем 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Кроме того, прогнозируется похолодание до минус 4 градусов. Давление будет пониженное – 731 миллиметр ртутного столба.

Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, снег. Ночью будет минус 2-4 градуса, местами до минус 6 градусов, днем 0 – плюс 2 градуса, небольшой мокрый снег.