РИАМО - 11 мар. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Клин задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном производстве психотропных веществ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения обыска квартиры злоумышленника, расположенной в одном из домов на улице Гагарина, полицейскими обнаружены и изъяты электронные весы, полимерные пакеты, пластмассовые очки, респиратор, пластмассовые банка и контейнер с веществом белого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом амфетамином общей массой около 30 граммов», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, в дальнейшем оперативники установили, что правонарушитель для систематического и серийного производства наркотика оборудовал в арендованном гаражном боксе нарколабораторию.

«Там он установил электрическую вытяжку, систему освещения и обогрева, а также приобрел и привез стеклянные и полимерные емкости различных объемов, противогаз, резиновые перчатки, мерные стаканы разных объемов, воронки и емкости с универсальными индикаторными полосками для определения кислотности», – отметила Петрова.

Она добавила, что при проведении осмотра гаража сотрудники полиции обнаружили и изъяли амфетамин общей массой около 150 граммов, а также две канистры с жидкостями, содержащими прекурсоры психотропного вещества, общим объемом около 17 литров.

По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по статье 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и статье 228.3 «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ» УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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