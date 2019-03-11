РИАМО - 11 мар. В понедельник в Москве лучше воздержаться от поездок на личном транспорте из-за снежной каши и наледи на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Ночью выпал (и продолжает падать) пушистый снег, красивый, но очень мокрый и липкий. На дорогах снежная каша, а еще он липнет на деревья и провода – паркуйтесь от них подальше и держите дистанцию на дорогах. Скользко, наледь и накат. Выбирайте московское метро. Там снега нет», – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Московском регионе при облачной погоде местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 3-5 градусов, по области – 0 – плюс 5 градусов.