РИАМО - 11 мар. Мокрый снег прогнозируется в Московском регионе на текущей неделе, температура ночью в четверг может опуститься до минус 10 градусов, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«Сегодня облачная погода, небольшие осадки, днем – плюс 2–4 градуса, в ночь на вторник давление вырастет. Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, завтра днем снег, ночью – минус 2–4 градуса, местами до минус 6 градусов, днем 0 – плюс 2 градуса, небольшой мокрый снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в среду будет также расти давление, ночью – минус 5–7 градусов, до минус 9 в пониженных формах рельефа. Днем 0 – плюс 1 – минус 1, облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду.

«В четверг ожидается самая холодная ночь, минус 5–10 градусов, переменная облачность. Днем – минус 1 – плюс 4 градуса», – уточнил синоптик.

В пятницу потеплеет, ночью – минус 2–5 градусов, днем – минус 1 – плюс 4 градуса. В воскресенье обещает потеплеть до плюс 10 градусов.