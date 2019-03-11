РИАМО - 11 мар. В кинотеатрах сети «Москино» с 13 по 17 марта пройдут бесплатные показы отечественных мультфильмов, киносеансы состоятся в рамках XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры с 13 по 17 марта бесплатно покажут 39 отечественных мультфильмов. Киносеансы пройдут в рамках XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино», – говорится в сообщении.

Зрители увидят мультфильмы конкурсной программы, снятые как профессионалами анимации, так и студентами-мультипликаторами. Вход на показы свободный, в порядке живой очереди.

Новые отечественные мультфильмы будут показывать в восьми кинотеатрах – «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Сатурне», «Спутнике», «Полете», «Туле» и «Юности».

«Мы подготовили шесть программ, рассчитанных на детей разного возраста. Для каждой возрастной категории (0+, 6+, 12+) покажем по два блока из шести-семи коротких мультфильмов. Они рассказывают о дружбе, мечтах, приключениях и добре, которое побеждает зло», – отметил представитель пресс-службы сети «Москино».

Продолжительность каждого блока – около часа. Всего пройдет 24 бесплатных киносеанса.

XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино будет проходить в Суздале с 13 по 18 марта. В его рамках в шестой раз состоится всероссийская акция «Открытая премьера» – показ новейших мультфильмов конкурсной программы и зрительское голосование за лучшую картину. Одновременно с гостями Суздаля бесплатно посмотреть отечественные анимационные ленты смогут жители более 300 городов и населенных пунктов по всей России. В Москве площадками акции «Открытая премьера» станут кинотеатры сети «Москино».