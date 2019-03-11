РИАМО - 11 мар. В понедельник в первой половине дня в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеоусловия в виде тумана и налипания мокрого снега на деревьях и проводах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 06:00 до 14:00 понедельника в Московской области, начиная с западных районов, ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на востоке области до 11 часов местами туман», – говорится в сообщении.

При снеге спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. Машину следует поставить в гараж или вдали от деревьев. На улице необходимо обходить шаткие строения, избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи). Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

«Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности», – добавляется на сайте.

Кроме того, во время тумана лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, необходимо воздержаться от выхода на улицу.